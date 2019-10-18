Украинский "Продэксим" узнал соперников в футзальной Лиге чемпионов
18 октября, 2019, 20:30
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, во время которого своих соперников узнал украинский "Продэксим"
Об этом сообщает 5x5.org.ua.
Сегодня, 18 октября, в швейцарском Ньоне, а именно в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов. Украину на престижном европейском турнире представляет херсонский "Продэксим".
По итогам жеребьевки херсонцы попали в группу D, матчи которой будут проходить в Беларуси. Соперниками "Продэксима" будут белорусская "Столица", испанская "Барселона" и чешская "Спарта".
Поединки Элитного раунда Лиги чемпионов состоятся с 19 по 24 ноября. Победители групп выходят в "Финал четырех", который состоится в конце апреля следующего года.
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