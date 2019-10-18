Украина требует объяснить, для чего Россия проводит "перепись" в ОРДЛО

18 октября, 2019, 19:53

Украина требует от РФ объяснений относительно так называемой переписи населения на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей

Об этом заявил советник представительства Украины при международных организациях Игорь Головченко во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы обращаемся с требованием к российской делегации разъяснить цели так называемой переписи населения в оккупированных Россией частях Донбасса, о чем СММ информировала в своих последних ежедневных докладах", - заявил он.

Головченко сказал, что факт того, что лица, которые делают эту "перепись", уведомили миссию ОБСЕ о запрете общаться с СММ, вызывает дополнительное беспокойство тем, что собранная информация будет использована для запугивания местных жителей.

"Мы в очередной раз подчеркиваем российской стороне необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ в оккупированные части Донбасса, чтобы иметь возможность отчитываться о ситуации безопасности, а также мониторить и поддерживать уважение к правам человека и основным свободам", - заявил Головченко.