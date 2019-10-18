Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" еще в июле, - письмо Богдана Кучме

18 октября, 2019, 17:28

Украина согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года на консультациях дипломатических советников лидеров нормандской четверки

Об этом сообщает НВ, со ссылкой на письмо главы Офиса президента Украины Богдана к представителю нашего государства в минской ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леониду Кучме.

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме.