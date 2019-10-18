Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" еще в июле, - письмо Богдана Кучме
Об этом сообщает НВ, со ссылкой на письмо главы Офиса президента Украины Богдана к представителю нашего государства в минской ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леониду Кучме.
"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме.
Письмо написано 16 июля 2019 года.
В нем, в частности, говорится, что стороны обязуются подготовить законодательные рамки по особому статусу ОРДЛО, включая "формулу Штайнмайера".
"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: так называемые особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении.
фото: НВ
- Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, которое согласовывало "формулу Штайнмайера", было подписано непосредственно в рабочем кабинете президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха