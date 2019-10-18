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Espreso.tvОбществоУкраина согласилась на "формулу Штайнмайера" еще в июле, - письмо Богдана Кучме

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" еще в июле, - письмо Богдана Кучме


фото: rbc
Украина согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года на консультациях дипломатических советников лидеров нормандской четверки

Об этом сообщает НВ, со ссылкой на письмо главы Офиса президента Украины Богдана к представителю нашего государства в минской ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леониду Кучме.

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме.

Письмо написано 16 июля 2019 года.

В нем, в частности, говорится, что стороны обязуются подготовить законодательные рамки по особому статусу ОРДЛО, включая "формулу Штайнмайера".

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: так называемые особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении.

фото: НВ

  • Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, которое согласовывало "формулу Штайнмайера", было подписано непосредственно в рабочем кабинете президента Украины Владимира Зеленского.
 

 

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