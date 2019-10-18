Туска назвали лучшим кандидатом от оппозиции на пост президента Польши
Об этом говорится в исследовании, проведенном центром IBRiS для издания Dziennik Gazeta Prawna и радио RMF FM.
Согласно опросу, за Туска уже сегодня проголосовали бы более 27% сторонников оппозиции, 50% сторонников либеральной "Гражданской коалиции" и 16% всех опрошенных. Он значительно опережает других представителей оппозиции - в этом вице-маршалка Сейма от партии "Гражданская платформа" (РО) Малгожату Кидаву-Блонскую и лидера партии левого толка "Весна" Роберта Бедроня.
За Кидаву-Блонскую готовы проголосовать сегодня 12,9% сторонников оппозиции, 17% сторонников либеральной "Гражданской коалиции" и 9,7% всех опрошенных. За Бедроня - так же 12,9% сторонников оппозиции, 8,1% сторонников "Гражданской коалиции" и 9,9% всех опрошенных.
Ранее Туск заявил, что не исключает своего участия в следующих президентских выборах в Польше, которые должны состояться в мае 2020 года.
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