Трамп заявил о "тысячелетних" связях США и Италии со времен Древнего Рима (ВИДЕО)
18 октября, 2019, 11:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что связи Италии и США "насчитывают тысячи лет со времен Древнего Рима"
Об этом он сказал во время встречи с итальянским премьер-министром Серджо Маттарелла 16 октября.
"США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, которое насчитывает тысячи лет со времен Древнего Рима", - отметил Трамп.
President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.- The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019
"The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome ." Pic.twitter.com/10Ib2h4O4e
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