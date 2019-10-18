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Espreso.tvОбществоТрамп заявил о "тысячелетних" связях США и Италии со времен Древнего Рима (ВИДЕО)

Трамп заявил о "тысячелетних" связях США и Италии со времен Древнего Рима (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп заявил, что связи Италии и США "насчитывают тысячи лет со времен Древнего Рима"

Об этом он сказал во время встречи с итальянским премьер-министром Серджо Маттарелла 16 октября.

"США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, которое насчитывает тысячи лет со времен Древнего Рима", - отметил Трамп.

 

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