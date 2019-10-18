Трамп заявил о "тысячелетних" связях США и Италии со времен Древнего Рима (ВИДЕО)

18 октября, 2019, 11:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что связи Италии и США "насчитывают тысячи лет со времен Древнего Рима"

Об этом он сказал во время встречи с итальянским премьер-министром Серджо Маттарелла 16 октября.

"США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, которое насчитывает тысячи лет со времен Древнего Рима", - отметил Трамп.