Трамп услышал от Эрдогана, что Анкара стремится к прекращению огня
18 октября, 2019, 20:18
Президент США Дональд Трамп заявил по итогам телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом, что получил от него заверения, что Анкара стремится к прекращению огня с курдскими бойцами
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Так же курды хотят этого, и чтобы окончательное решение было найдено. Есть добрая воля с обеих сторон и действительно хороший шанс на успех", - заявил президент США.
Он также заявил, что некоторые европейские страны (ни одной из них Трамп не назвал) сейчас готовы впервые принять боевиков группировки "Исламское государство", которые происходят из этих стран.
- Ранее 18 октября Эрдоган предупредил, что Анкара возобновит боевые действия против курдских сил в Сирии, если они не выйдут из так называемой зоны безопасности вдоль границы между Турцией и Сирией.
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