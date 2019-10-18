Трамп услышал от Эрдогана, что Анкара стремится к прекращению огня

18 октября, 2019, 20:18

Президент США Дональд Трамп заявил по итогам телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом, что получил от него заверения, что Анкара стремится к прекращению огня с курдскими бойцами

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Так же курды хотят этого, и чтобы окончательное решение было найдено. Есть добрая воля с обеих сторон и действительно хороший шанс на успех", - заявил президент США.

Он также заявил, что некоторые европейские страны (ни одной из них Трамп не назвал) сейчас готовы впервые принять боевиков группировки "Исламское государство", которые происходят из этих стран.