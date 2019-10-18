Свитолина установила уникальное достижение в женском теннисе

18 октября, 2019, 21:55

Украинка Элина Свитолина - первая теннисистка, начиная с 1980-го года, которая вышла на Итоговый турнир WTA, не сыграв ни в одном финале текущего сезона

Об этом сообщает btu.org.

Украинка Элина Свитолина гарантировала себе выход на Итоговый турнир WTA 2019, в котором примут участие 8 лучших теннисисток года. Однако именно присутствие украинки является уникальным среди остальных.

25-летняя Свитолина стала первой теннисисткой, начиная с 1980-го года, которая вышла на Итоговый турнир WTA, а не сыграв ни в одном финале текущего сезона. Украинка повторила достижение Кэтти Джордан и Венди Тернбулл, которое было незыблемым более 40 лет.