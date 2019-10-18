Следователи ГБР разоблачили пограничников, которые подделывали штампы в паспортах на границе с РФ

18 октября, 2019, 15:44

Следователи теруправления Государственного бюро расследований разоблачили коррупционную схему получения пограничниками денег от иностранцев

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

За деньги сотрудники ГНСУ вносили в паспорта иностранцев фальсифицированные дата-штампы о пересечении государственной границы. Для этого они вносили недостоверные сведения в систему "ГАРТ" о якобы выезде людей за пределы государства без фактического пересечения ими границы.

"Упомянутая схема работала при посредничестве гражданина Российской Федерации. 17 октября он был задержан после получения 600 долларов США неправомерной выгоды и иностранных паспортов", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Проводятся обыски у пограничников, посредника, а также на пункте контроля.

Открытые производства по трем статьям: тяжкие последствия при нарушении правил службы на границе, получение неправомерной выгоды и несанкционированное вмешательство в работу систем и баз.