SkyUp начал летать в Прагу из Львова и Харькова

18 октября, 2019, 10:46

17 октября украинский лоукостер SkyUp Airlines выполнил первые рейсы Львов - Прага и Харьков - Прага

Об этом сообщает пресс служба SkyUp.

Билеты на эти рейсы уже можно приобрести на сайте лоукостера.

Рейсы будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

Из Харькова в Прагу можно долететь от 1487 грн, из Львова в Прагу - от 983 грн.