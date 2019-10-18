SkyUp начал летать в Прагу из Львова и Харькова
18 октября, 2019, 10:46
17 октября украинский лоукостер SkyUp Airlines выполнил первые рейсы Львов - Прага и Харьков - Прага
Об этом сообщает пресс служба SkyUp.
Билеты на эти рейсы уже можно приобрести на сайте лоукостера.
Рейсы будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.
Из Харькова в Прагу можно долететь от 1487 грн, из Львова в Прагу - от 983 грн.
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