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Espreso.tvОбществоSkyUp начал летать в Прагу из Львова и Харькова

SkyUp начал летать в Прагу из Львова и Харькова

17 октября украинский лоукостер SkyUp Airlines выполнил первые рейсы Львов - Прага и Харьков - Прага

Об этом сообщает пресс служба SkyUp.

Билеты на эти рейсы уже можно приобрести на сайте лоукостера.

Рейсы будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

Из Харькова в Прагу можно долететь от 1487 грн, из Львова в Прагу - от 983 грн.

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