Россияне обстреляли Золотое из гранатометов и пулеметов
18 октября, 2019, 19:40
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 7 обстрелов.
Неподалеку Золотого с направления Золотое-5 был зафиксирован обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
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