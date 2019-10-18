Россияне обстреляли Золотое из гранатометов и пулеметов

18 октября, 2019, 19:40

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 7 обстрелов.

Неподалеку Золотого с направления Золотое-5 был зафиксирован обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.