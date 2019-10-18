Рада поддержала за основу изменения в бюджет на текущий год
18 октября, 2019, 16:14
Верховная Рада внесла в первом чтении изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год"
Об этом сообщает Еспресо. TV.
"За" проголосовали 273 депутата.
Законопроект предусматривает увеличение расходов на зарплату шахтерам и обеспечение военных.
Это произойдет за счет уменьшения ряда бюджетных программ, в частности "Обслуживание государственного долга", "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи" и ряда программ, направленных на сельское хозяйство.
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