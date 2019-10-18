"Возвращение блудного сына": Укрзализныцю вернули в сферу управления Мининфраструктуры

18 октября, 2019, 10:16

Решением Правительства Укрзализныцю вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Возвращение блудного сына. Решением Правительства Укрзализныцю вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. ... Реформа Укрзализныци, которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится", - отметил Криклий.

По его словам, Укрзализныця будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO).

Отмечается, что будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

"Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", - пояснил министр.

Криклий добавил, что планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируют передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами ЕС.