"Вместо конца эпохи бедности попросят вернуть субсидии": Порошенко раскритиковал проект бюджета-2020

18 октября, 2019, 16:39

В "ЕС" рассказали о проекте бюджета, из которого исчезли доплаты пенсионерами, молодым родителям и повышение обеспечения военных и появилось давление на ФОПов

Об этом Петр Порошенко заявил в своем видеообращении.

Председатель партии "Европейская Солидарность" заявил, что вполне понятно, что зарплаты учителям в $4 тыс. оказались шутками.

"Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто-то хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора что-то не так", - прокомментировал Порошенко.

Он отметил, что из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и в прошлом году.

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы основали для пенсионеров с низким пенсиями. Не будем доплаты за третьего, четвертого ребенка и так далее. Не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения нашим воинам", - рассказал пятый президент.

Вместо этого он отметил, что будет давление на ФОПы.

"На днях "Слуги" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги - есть в законе и такая статья", - отметил глава "ЕС".

Он добавил, что задержания, которые сейчас происходят, являются отвлекающим маневром от нового бюджета.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто. По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет", - сказал Порошенко.