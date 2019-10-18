 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Вместо конца эпохи бедности попросят вернуть субсидии": Порошенко раскритиковал проект бюджета-2020

"Вместо конца эпохи бедности попросят вернуть субсидии": Порошенко раскритиковал проект бюджета-2020


фото: solydarnist.org
В "ЕС" рассказали о проекте бюджета, из которого исчезли доплаты пенсионерами, молодым родителям и повышение обеспечения военных и появилось давление на ФОПов

Об этом Петр Порошенко заявил в своем видеообращении.

Председатель партии "Европейская Солидарность" заявил, что вполне понятно, что зарплаты учителям в $4 тыс. оказались шутками.

"Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто-то хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора что-то не так", - прокомментировал Порошенко.

Он отметил, что из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и в прошлом году.

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы основали для пенсионеров с низким пенсиями. Не будем доплаты за третьего, четвертого ребенка и так далее. Не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения нашим воинам", - рассказал пятый президент.

Вместо этого он отметил, что будет давление на ФОПы.

"На днях "Слуги" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги - есть в законе и такая статья", - отметил глава "ЕС".

Он добавил, что задержания, которые сейчас происходят, являются отвлекающим маневром от нового бюджета.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто. По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет", - сказал Порошенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать