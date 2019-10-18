"Устойчивый полдень": НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны
18 октября, 2019, 13:18
Маневры НАТО "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon), сценарием которых является ядерная война, начались на этой неделе
Об этом пишет DW со ссылкой на DPA.
По данным агентства, военные отрабатывают применение истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.
От Бундесвера участие в учениях принимают самолеты "Торнадо". Истребители находятся на авиабазе "Бюхель" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По официально не подтвержденным данным, там также хранятся американские атомные бомбы типа B61.
В случае ядерной угрозы немецкие "Торнадо" могут быть оснащены атомными бомбами B61. Американское ядерное оружие, также по неподтвержденным данным, сохраняется еще в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.
По данным военных экспертов, подобные учения происходят регулярно. Во время них, в частности, отрабатывают безопасное загрузки американского ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты. Впрочем, настоящие бомбы во время учебных полетов самолетов не используют.
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