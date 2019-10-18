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Espreso.tvМир"Устойчивый полдень": НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны

"Устойчивый полдень": НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны


фото: lokalo.de
Маневры НАТО "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon), сценарием которых является ядерная война, начались на этой неделе

Об этом пишет DW со ссылкой на DPA.

По данным агентства, военные отрабатывают применение истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

От Бундесвера участие в учениях принимают самолеты "Торнадо". Истребители находятся на авиабазе "Бюхель" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По официально не подтвержденным данным, там также хранятся американские атомные бомбы типа B61.

В случае ядерной угрозы немецкие "Торнадо" могут быть оснащены атомными бомбами B61. Американское ядерное оружие, также по неподтвержденным данным, сохраняется еще в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

По данным военных экспертов, подобные учения происходят регулярно. Во время них, в частности, отрабатывают безопасное загрузки американского ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты. Впрочем, настоящие бомбы во время учебных полетов самолетов не используют.

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