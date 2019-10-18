"Шахтер" - "Колос": стали известны стартовые составы команд
18 октября, 2019, 18:49
Сегодня в матче 11-го тура чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Колос" в Харькове
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Чемпионат Украины, 11-й тур
"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 19:00.
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Шахтер": Пятов - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано - Патрик, Коваленко - Тете, Тайсон, Коноплянка - Мораес
Запасные: Трубин, Кривцов, Болбат, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Борячук
"Колос": Яшков, Мигунов, Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин, Костышин, Нехтий, Рябов, Милько.
Запасные: Волынец, Зозуля, Черноморец, Джемаль, Морозко, Лысенко, Кожушко
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