 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Колос": стали известны стартовые составы команд

"Шахтер" - "Колос": стали известны стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
Сегодня в матче 11-го тура чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Колос" в Харькове

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Чемпионат Украины, 11-й тур

"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка)

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 19:00.

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Шахтер": Пятов - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано - Патрик, Коваленко - Тете, Тайсон, Коноплянка - Мораес

Запасные: Трубин, Кривцов, Болбат, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Борячук

"Колос": Яшков, Мигунов, Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин, Костышин, Нехтий, Рябов, Милько.

Запасные: Волынец, Зозуля, Черноморец, Джемаль, Морозко, Лысенко, Кожушко

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать