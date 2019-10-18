"Пообещали относиться с любовью, но изысканно": украинская делегация в США встретилась с директором МВФ

18 октября, 2019, 10:04

В Вашингтоне состоялась встреча украинской делегации с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Состоялась встреча украинской делегации с директором-распорядителем (головой) МВФ Кристалиной Георгиевой. МВФ пообещали относиться с любовью, но изысканно. Они ожидают, что на этот раз наконец в настал момент прорыва. Когда украинцы и правительство развалят олигархическую систему и украинцы смогут жить так же хорошо, как поляки или другие европейцы ", - написал Милованов.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходить в течение 14-20 октября 2019 года.

Во время ежегодного собрания Украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков.