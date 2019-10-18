"Нацкорпус" митингует возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому

18 октября, 2019, 22:36

Активисты Национального корпуса пришли к зданию Высшего антикоррупционного суда, где выбирают меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому

Об этом активисты Нацкорпуса заявили в телеграмм-канале организации.

"Прямо сейчас мы пришли на суд к Свинарчуку-старшему (Гладковскому, - ред.), где рассматривается вопрос избрания для него меры пресечения", - говорится в сообщении Нацкорпуса.