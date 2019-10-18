"Нацкорпус" митингует возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
18 октября, 2019, 22:36
Активисты Национального корпуса пришли к зданию Высшего антикоррупционного суда, где выбирают меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому
Об этом активисты Нацкорпуса заявили в телеграмм-канале организации.
"Прямо сейчас мы пришли на суд к Свинарчуку-старшему (Гладковскому, - ред.), где рассматривается вопрос избрания для него меры пресечения", - говорится в сообщении Нацкорпуса.
- Высший антикоррупционный суд вечером 18 октября начал избирать меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
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