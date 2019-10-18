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Espreso.tvОбщество"Нацкорпус" митингует возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому

"Нацкорпус" митингует возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому

Активисты Национального корпуса пришли к зданию Высшего антикоррупционного суда, где выбирают меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому

Об этом активисты Нацкорпуса заявили в телеграмм-канале организации.

"Прямо сейчас мы пришли на суд к Свинарчуку-старшему (Гладковскому, - ред.), где рассматривается вопрос избрания для него меры пресечения", - говорится в сообщении Нацкорпуса.

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