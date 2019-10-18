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Espreso.tvОбществоПучдемон добровольно пришел к бельгийской прокуратуре

Пучдемон добровольно пришел к бельгийской прокуратуре


фото: reuters
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в бельгийскую прокуратуру через несколько дней после того, как Верховный суд Испании выдал европейский ордер на его арест

Об этом сообщает Catalan News.

"Бывший премьер (Каталонии - ред.) Пучдемон прибыл в офис бельгийской прокуратуры после третьего просьбу Испании на его экстрадицию после неудачных двух предыдущих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон также формально заявил местным правоохранителям, что выступает против своей экстрадиции в Мадрид.

Ранее Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщалось, Пучдемон эмигрировал в Бельгию после неудачной попытки организации референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

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