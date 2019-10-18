Принцессой Вселенной стала 6-летняя девочка из Херсона
18 октября, 2019, 14:12
Принцессой Вселенной-2019 стала шестилетняя Валерия Воробьева из Херсона
Об этом сообщает UA: Херсон .
Отмечается, что титул девочка получила на международном конкурсе в Турции. Организует Всемирная лига красоты и моды.
Участие в конкурсе принимали 35 детей со всего мира.
Моделингом Валерия занимается год. Все началось с детского сада, говорит мама.
По словам мамы, график в маленькой принцессы Вселенной насыщенный: уроки в школе, рисование и дважды в неделю занятия в арт-студии.
Девочка говорит, что так она готовится к следующему конкурсу красоты.
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