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Espreso.tvОбществоПричастны к катастрофе МН17 не подпадают под амнистию, - МИД Украины

Причастны к катастрофе МН17 не подпадают под амнистию, - МИД Украины


фото: rfe
Заместитель главы МИД Боднар напомнил, что под амнистию не подпадают преступления, которые, согласно международному законодательству, являются преступлениями по геноциду, против человечности и военные преступления

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Боднар отметил, что вопрос амнистии еще требует дискуссии.

"Под амнистию не подпадают преступления, которые, согласно международному законодательству, включая преступлениями по геноциду, против человечности и военные преступления. Также не подпадают под амнистию лица, причастные к краху малайзийского Boeing", - сказал заместитель главы МИД.

 

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