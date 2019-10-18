Причастны к катастрофе МН17 не подпадают под амнистию, - МИД Украины
18 октября, 2019, 12:06
Заместитель главы МИД Боднар напомнил, что под амнистию не подпадают преступления, которые, согласно международному законодательству, являются преступлениями по геноциду, против человечности и военные преступления
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
Боднар отметил, что вопрос амнистии еще требует дискуссии.
"Под амнистию не подпадают преступления, которые, согласно международному законодательству, включая преступлениями по геноциду, против человечности и военные преступления. Также не подпадают под амнистию лица, причастные к краху малайзийского Boeing", - сказал заместитель главы МИД.
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