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Espreso.tvОбществоПосол США в ЕС отметил ключевую роль Джулиани в давлении на Украину

Посол США в ЕС отметил ключевую роль Джулиани в давлении на Украину

Гордон Сондленд
Гордон Сондленд
фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп поручил американским дипломатам работать вместе с его адвокатом Рудольфом Джулиани по делам в отношении Украины

Об этом говорится в письменных показаниях в рамках расследования импичмента Трампа, которые предоставил посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, сообщает CBS News.

"Сондленд заявил, что, по его мнению, разработкой политики в отношении Украины должны заниматься карьерные дипломаты Государственного департамента, а не персональный адвокат президента. Однако он добавил, что господин Трамп не дал ему и другим (дипломатам - ред.) другой возможности, кроме как работать с Джулиани ", - говорится в сообщении.

Сондленд сообщил конгрессменам, что он понял "гораздо позже", что повестка дня Джулиани предусматривает подталкивание Украины к расследованию против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Посол заявил, что он и двое других чиновников - министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер - были разочарованы майским распоряжением Трампа, но они все-таки придерживались этого.

Его показания стали знаком того, что усилия Трампа создать "стену" вокруг Белого дома и препятствовать проведению опросов чиновников администрации оказываются неудачными.

Больше свидетельств ожидается на следующей неделе, в частности от высшего чиновника Пентагона, который осуществляет надзор за политикой в отношении Украины, сообщили два источника Reuters в четверг.

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