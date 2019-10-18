Нельзя петь, торговать и попрошайничать: киевское метро вводит новые правила
Соответствующее решение опубликовано на сайте Киевсовета.
Согласно правилам, в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (исключая собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.
Отмечается, что неопрятного пассажира в метро не пустят. Таким, по мнению столичных депутатов, считается человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Старые правила запрещали только пребывание в метрополитене без обуви.
Велосипед разрешается провозить только в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.
Новые правила также запрещают расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.
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