Нельзя петь, торговать и попрошайничать: киевское метро вводит новые правила

18 октября, 2019, 18:59

Киевский городской совет разработала проект новых правил пользования метрополитеном столицы

Соответствующее решение опубликовано на сайте Киевсовета.

Согласно правилам, в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (исключая собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.

Отмечается, что неопрятного пассажира в метро не пустят. Таким, по мнению столичных депутатов, считается человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Старые правила запрещали только пребывание в метрополитене без обуви.

Велосипед разрешается провозить только в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

Новые правила также запрещают расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.