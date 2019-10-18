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Espreso.tvОбществоНа здании МВД установили баннер в поддержку политзаключенного нацгвардийця Маркива

На здании МВД установили баннер в поддержку политзаключенного нацгвардийця Маркива

На здании Министерства внутренних дел установили баннер в поддержку нацгвардийця Виталия Маркива

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"На здании МВД установили баннер в поддержку нацгвардийця Виталия Маркива. Вчера он встал на защиту Украины, сегодня он нуждается в нашей защите. Тот же враг, те же методы: ложь и грязь, поэтому таким же должно быть и сопротивление - единство народа и решительное требование: #FreeMarkiv! ", - написал Аваков.

Напомним, 12 июля 2019 Италия осудила украинского нацгвардийця к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста.

  • Виталий Маркив был задержан у Италии летом 2017 года за инспирированным обвинением в причастности до гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 года во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

 

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