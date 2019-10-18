На здании МВД установили баннер в поддержку политзаключенного нацгвардийця Маркива
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.
"На здании МВД установили баннер в поддержку нацгвардийця Виталия Маркива. Вчера он встал на защиту Украины, сегодня он нуждается в нашей защите. Тот же враг, те же методы: ложь и грязь, поэтому таким же должно быть и сопротивление - единство народа и решительное требование: #FreeMarkiv! ", - написал Аваков.
Напомним, 12 июля 2019 Италия осудила украинского нацгвардийця к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста.
- Виталий Маркив был задержан у Италии летом 2017 года за инспирированным обвинением в причастности до гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 года во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.
На здании МВД установили баннер в поддержку нацгвардийця Виталия Маркива.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 18 октября 2019 г.
Вчера он встал на защиту Украины, сегодня он нуждается в нашей защите.
Тот же враг, те же методы: ложь и грязь, поэтому таким же должно быть и сопротивление - единство народа и решительное требование: #FreeMarkiv ! pic.twitter.com/fITKW8zvgC
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