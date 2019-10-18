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Espreso.tvОбществоНа заседании совета ОБСЕ Украина требовала от РФ освободить проукраинского активиста из Крыма Приходько

На заседании совета ОБСЕ Украина требовала от РФ освободить проукраинского активиста из Крыма Приходько


фото: rfe
Украина потребовала от России освободить недавно арестованного проукраинского активиста в аннексированном Крыму Олега Приходько и прекратить расширение списка пленников Кремля

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"На заседании Постоянного совета ОБСЕ привлекли внимание государств-участников к незаконному аресту активиста Олега Приходько оккупационными властями в Крыму. Обратились в РФ с требованием прекратить пополнять список политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.

Украинская сторона отметила, что силовики самостоятельно обыскивали гараж Приходько в то время, как он вынужден был стоять на улице.

"Российская сторона продолжает давление и запугивание. Вечером 9 октября украинского активиста Олега Приходько и его жену (в качестве свидетеля) задержали российские оккупационные службы безопасности в их доме в Крыму. Позже его обвинили в" незаконной подготовке взрывного устройства "и" в террористическом акте ". на видео, опубликованном позже, видно, что российские оккупанты обыскивали его гараж самостоятельно, тогда как господин Приходько вынужден был стоять на улице, наблюдая издалека. ... Этот очередной политически мотивированный случай с применением сфабрикованых обвинений добавляется в перечень репрессивных действий России в оккупированном Крыму. Мы решительно осуждаем такое поведение и просим российскую сторону прекратить расширение списка украинских политических заключенных и освободить их всех, включая недавно задержанного господина Приходько ", - говорится в заявлении украинской стороны.

 

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