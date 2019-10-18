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Espreso.tvОбществоНа Майдане начали демонтировать незаконный "скворечник", - Бахматов

На Майдане начали демонтировать незаконный "скворечник", - Бахматов

В столице начался демонтаж незаконной надстройки на доме на Майдане

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов в Facebook.

"Незаконную надстройку на здании в центре столицы начали демонтировать. Несколько дней там работало "Киевблагоустройство" при поддержке полиции. Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого " страшка "никто не выдавал: ни город, ни государство", - пояснил Бахматов .

По его словам, демонтаж происходит, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья людей.

Отмечается, что решение привести конструкции кровли жилого дома к первоначальному состоянию приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

 

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