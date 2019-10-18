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Espreso.tvОбществоНа Киевщине одну из клиник подозревают в незаконной трансплантации человеческих органов

На Киевщине одну из клиник подозревают в незаконной трансплантации человеческих органов

Полицейские Киевщины проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одной из частных клиник

Об этом сообщает " UA: Общественное".

Информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Николай Жукович. В официальном сообщении правоохранителей говорится, что во время обыска в клинике изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильни камеры с различными биологическими образцами.

Назначены соответствующие экспертизы. Уголовное производство открыли по статье о "Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека".

 

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