На Киевщине одну из клиник подозревают в незаконной трансплантации человеческих органов
18 октября, 2019, 11:20
Полицейские Киевщины проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одной из частных клиник
Об этом сообщает " UA: Общественное".
Информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Николай Жукович. В официальном сообщении правоохранителей говорится, что во время обыска в клинике изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильни камеры с различными биологическими образцами.
Назначены соответствующие экспертизы. Уголовное производство открыли по статье о "Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека".
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