На Киевщине одну из клиник подозревают в незаконной трансплантации человеческих органов

18 октября, 2019, 11:20

Полицейские Киевщины проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одной из частных клиник

Об этом сообщает " UA: Общественное".

Информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Николай Жукович. В официальном сообщении правоохранителей говорится, что во время обыска в клинике изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильни камеры с различными биологическими образцами.

Назначены соответствующие экспертизы. Уголовное производство открыли по статье о "Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека".