На Херсонщине браконьеры наловили краснокнижных крабов на почти 90 млн грн

18 октября, 2019, 08:18

Мужчины с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов

Об этом сообщает прес- служба полиции Херсонщины в Facebook.

На территории Национального природного парка "Джарылгачский" полицейские заметили моторную лодку, на борту которой находились 4 человека. Во время проверки выяснилось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.

Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым предотвратили нанесение убытков среде на сумму 89 млн 311 тыс. грн.

Моторную лодку изъяли как вещественное доказательство. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 УК. За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Также в этот же день водные полицейские обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисинових сетей общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 тыс креветок, 55 единиц рыбы кефаль и 32 краснокнижных крабы.

Водные биоресурсы в живом виде вернули в естественную среду, чем не допустили нанесение ущерба на сумму 1 млн 885 тыс гривен. Полиция ищет владельцев незаконных орудий лова.