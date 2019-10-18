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Espreso.tvОбществоМиссия МВФ вернется в Украину через несколько недель

Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в течение следующих нескольких недель

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил возвращение миссии МВФ в Украину.

"Только что Директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину. Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на удержание макроэкономической стабильности, прорыва в структурных реформах и существенного усиления потенциала отечественной экономики", - написал Милованов.

Впоследствии он добавил, что миссия будет в Украине на протяжении нескольких недель.

 

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