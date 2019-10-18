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Espreso.tvОбществоМилованов прокомментировал законопроект об обороте земли, одобренный комитетом Рады

Милованов прокомментировал законопроект об обороте земли, одобренный комитетом Рады

Аграрный комитет Верховной Рады на внеочередном заседании поддержал законопроект об обороте земли №2178-10

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Законопроект дает отстрочку доступу иностранцев до 2024 года. Это соответствует практикам внедрения рынка земли в Европе, например, в Польше. Отсрочка позволит украинским компаниям стать сильнее и быть лучше готовыми к конкуренции. Одновременно, такое ограничение конкуренции приведет к тому, что цены на землю будут расти медленнее. Это хорошо для покупателей земли (фермеров и агрохолдингов), но плохо для продавцов земли (6-7 млн владельцев паев), которые получат меньше денег за продажу и аренду в первые 5 лет ", - написал Милованов.

Министр экономики отметил, что авторы законопроекта сделали исключение в указанном ограничении для предприятий, работающих в аграрном секторе Украины более 3 лет.

"С ограничения есть исключения для тех компаний, которые уже обрабатывают землю в Украине более 3 лет", - добавил Милованов.

  • Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил , что до 2024 года рынок земли в Украине будет закрытым для иностранцев.
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