Милованов прокомментировал законопроект об обороте земли, одобренный комитетом Рады
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
"Законопроект дает отстрочку доступу иностранцев до 2024 года. Это соответствует практикам внедрения рынка земли в Европе, например, в Польше. Отсрочка позволит украинским компаниям стать сильнее и быть лучше готовыми к конкуренции. Одновременно, такое ограничение конкуренции приведет к тому, что цены на землю будут расти медленнее. Это хорошо для покупателей земли (фермеров и агрохолдингов), но плохо для продавцов земли (6-7 млн владельцев паев), которые получат меньше денег за продажу и аренду в первые 5 лет ", - написал Милованов.
Министр экономики отметил, что авторы законопроекта сделали исключение в указанном ограничении для предприятий, работающих в аграрном секторе Украины более 3 лет.
"С ограничения есть исключения для тех компаний, которые уже обрабатывают землю в Украине более 3 лет", - добавил Милованов.
- Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил , что до 2024 года рынок земли в Украине будет закрытым для иностранцев.
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