МИД направил ноту протеста России из-за 87-го "гуманитарного" конвоя
18 октября, 2019, 18:55
Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с отправленным на Донбасс "гуманитарным конвоем"
Об этом в написала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.
"Направили РФ ноту протеста в связи с 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем выполнять взятые на себя обязательства", - написала Зеленко.
- С 6:50 до 7:55 в четверг, 17 октября, на территорию Украины проследовал из России уже 87-й так называемый гумконвой через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк"
Направили # РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо "гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупирован Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств.- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 18 октября 2019
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