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Espreso.tvОбществоМИД направил ноту протеста России из-за 87-го "гуманитарного" конвоя

МИД направил ноту протеста России из-за 87-го "гуманитарного" конвоя

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с отправленным на Донбасс "гуманитарным конвоем"

Об этом в написала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

"Направили РФ ноту протеста в связи с 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем выполнять взятые на себя обязательства", - написала Зеленко.

  • С 6:50 до 7:55 в четверг, 17 октября, на территорию Украины проследовал из России уже 87-й так называемый гумконвой через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк"

 

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