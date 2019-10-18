Мендель и журналисты: Яневский отправил запрос в ОПУ, чтобы выяснить, существует ли термин "девочка, которую надо защищать"

18 октября, 2019, 13:57

Украинский журналист и историк Даниил Яневский отправил запрос в Офис президента Украины, чтобы выяснить, существует ли официальное понятие "девочка, которую надо защищать"

Об этом он написал в Facebook.

"Завершаем рабочую неделю как и начали - добрым делом. Подал в ОП официальный запрос. Интересуюсь, в частности, существует ли официально такое понятие как" девочка ", которую надо" защищать "? Если да, то кто именно и как должен это делать? УГО ? Лично Глава государства? Другое, уполномоченное им лицо? А если пресс-секретарь "мальчик"? Коротко говоря, куча вопросов - и это несмотря на "формулу Шайнмайера" или как его там? ", - сообщил Яневский.

Журналист пообещал проинформировать об ответе Офиса президента.

Напомним, Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот ставил президенту Владимиру Зеленскому вопрос относительно председателя Офиса президента Андрея Богдана.

Позже Яневский написал на Мендель заявление за препятствование Андрушко с применением физической силы.

Президент Зеленский во время пресс-марафона заявил , что "девочку в этом случае будет защищать".