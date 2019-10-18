Консульство Украины в Турции призывает бойкотировать фильм российских пропагандистов "Донбасс. Окраина"

18 октября, 2019, 14:42

18 октября 2019 года на экране одного из ведущих кинотеатров Стамбула будет продемонстрировано пропагандистский фильм "Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова

Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства Украины в Стамбуле.

"Это псевдо-произведение российского кинематографа является ничем иным, как очередным экземпляром российской пропаганды, выполненной в лучших советских традициях. Как и во времена СССР, Кремль поставил кинематограф на службу идеологии государства ... Создание фильма было осуществлено Кремлем", - рассказали в консульстве .

Отмечается, что цель картины - скрыть истину относительно войны на Донбассе и настоящую роль РФ в этой гибридной войне и оккупации Автономной Республики Крым.

"Фильм умалчивает общеизвестные факты о вторжении российской армии на территорию Украины, артиллерийские обстрелы украинских городов и сел регулярной армией России, поставки РФ поддерживаемым ею же боевикам-сепаратистам оружия и амуниции, сбивание российским Буком гражданского самолете МН-17 малайзийских авиалиний", - отметили в ведомстве.

"Мы призываем уважаемых ценителей настоящего киноискусства объявить бойкот российской пропаганде в виде фильма" Донбасс. Окраина "", - обратились в консульстве.