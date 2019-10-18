Консульство Украины в Турции призывает бойкотировать фильм российских пропагандистов "Донбасс. Окраина"
Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства Украины в Стамбуле.
"Это псевдо-произведение российского кинематографа является ничем иным, как очередным экземпляром российской пропаганды, выполненной в лучших советских традициях. Как и во времена СССР, Кремль поставил кинематограф на службу идеологии государства ... Создание фильма было осуществлено Кремлем", - рассказали в консульстве .
Отмечается, что цель картины - скрыть истину относительно войны на Донбассе и настоящую роль РФ в этой гибридной войне и оккупации Автономной Республики Крым.
"Фильм умалчивает общеизвестные факты о вторжении российской армии на территорию Украины, артиллерийские обстрелы украинских городов и сел регулярной армией России, поставки РФ поддерживаемым ею же боевикам-сепаратистам оружия и амуниции, сбивание российским Буком гражданского самолете МН-17 малайзийских авиалиний", - отметили в ведомстве.
"Мы призываем уважаемых ценителей настоящего киноискусства объявить бойкот российской пропаганде в виде фильма" Донбасс. Окраина "", - обратились в консульстве.
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