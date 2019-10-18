 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонсульство Украины в Турции призывает бойкотировать фильм российских пропагандистов "Донбасс. Окраина"

Консульство Украины в Турции призывает бойкотировать фильм российских пропагандистов "Донбасс. Окраина"

18 октября 2019 года на экране одного из ведущих кинотеатров Стамбула будет продемонстрировано пропагандистский фильм "Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова

Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства Украины в Стамбуле.

"Это псевдо-произведение российского кинематографа является ничем иным, как очередным экземпляром российской пропаганды, выполненной в лучших советских традициях. Как и во времена СССР, Кремль поставил кинематограф на службу идеологии государства ... Создание фильма было осуществлено Кремлем", - рассказали в консульстве .

Отмечается, что цель картины - скрыть истину относительно войны на Донбассе и настоящую роль РФ в этой гибридной войне и оккупации Автономной Республики Крым.

"Фильм умалчивает общеизвестные факты о вторжении российской армии на территорию Украины, артиллерийские обстрелы украинских городов и сел регулярной армией России, поставки РФ поддерживаемым ею же боевикам-сепаратистам оружия и амуниции, сбивание российским Буком гражданского самолете МН-17 малайзийских авиалиний", - отметили в ведомстве.

"Мы призываем уважаемых ценителей настоящего киноискусства объявить бойкот российской пропаганде в виде фильма" Донбасс. Окраина "", - обратились в консульстве.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать