Гвоздик рассказал об отношениях с женой
18 октября, 2019, 21:25
Украинский боксер Александр Гвоздик, накануне боя с Артуром Бетербиевым, рассказал об отношении жены к спортивному графику
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Украинский боксер Александр Гвоздик накануне объединительного поединка против чемпиона IBF (Международная боксерская федерация), в полутяжелом весе (до 76,2 кг), Артура Бетербиева, рассказал об отношениях вне ринга, в частности о жене.
"Лично она на боях не присутствует. Впрочем, уже привыкла к такому нашему боксерскому образу жизни. Она все бои смотрит, мы с ней разговариваем об этом. Если честно, я не очень люблю обсуждать боксерскую тему с женой. Однако, нужно признать, что за 15 лет она уже научилась правильно определять и часто дает хорошие советы", - признался боксер.
Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября, в Филадельфии.
- 18 октября известный украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями перед боем Гвоздик - Бетербиев.
- Напомним, 16 октября Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева.
- 17 октября Александр Гвоздик и Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.
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