Гвоздик рассказал об отношениях с женой

18 октября, 2019, 21:25

Украинский боксер Александр Гвоздик, накануне боя с Артуром Бетербиевым, рассказал об отношении жены к спортивному графику

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Украинский боксер Александр Гвоздик накануне объединительного поединка против чемпиона IBF (Международная боксерская федерация), в полутяжелом весе (до 76,2 кг), Артура Бетербиева, рассказал об отношениях вне ринга, в частности о жене.

"Лично она на боях не присутствует. Впрочем, уже привыкла к такому нашему боксерскому образу жизни. Она все бои смотрит, мы с ней разговариваем об этом. Если честно, я не очень люблю обсуждать боксерскую тему с женой. Однако, нужно признать, что за 15 лет она уже научилась правильно определять и часто дает хорошие советы", - признался боксер.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября, в Филадельфии.