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Espreso.tvОбществоГруппа из США Slenderbodies сняла клип в колонии на Киевщине с актерами-заключенными

Группа из США Slenderbodies сняла клип в колонии на Киевщине с актерами-заключенными

В колонии строгого режима в Киевской области для американской группы Slenderbodies сняли клип на трек Arrival, актеров выбирали среди заключенных, которые там отбывают наказание

Об этом сообщает The Village.

Клип летом снимала украинская студия 23/32 Films в коллаборации с английским Pulse Films UK. Со съемочной группой работал психолог-криминалист, который учил корректно обращаться с арестантами.

"Нам написали коллеги из Лондона и предложили снять нестандартный видеопроект, где локацией есть тюрьма, а в кастинге участвуют настоящие заключенные. У нас была идея: разрушить все стереотипы о местах лишения свободы и людей, которые там находятся. В то же время мы понимали всю социальную ответственность ", - продюсер 23/32 Films Даша Дерягина.

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Локацией выбрали колонию в Киевской области, где находятся около 600 заключенных с максимальным сроком заключения 15 лет. Степень тяжести преступлений: от разбоя к убийствам.

На кастинге из 50 желающих мужчин отобрали 12 основных героев.

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"Мы вызвали их по одному, ставили перед камерой и просили ответить на вопрос о мечтах, ценности и свою жизнь, играя три эмоции: радость, злость / агрессию и безразличие. Парадоксально, но каждый третий заключенный мечтал стать актером театра или кино, каждый второй говорил о любви к семье, но никто не мог выразить эмоций, даже если очень хотел. Казалось, у них "выключилась" возможность чувствовать спектр эмоций, как только они пересекли порог тюрьмы ", - поделилась продюсер.

Всего на работу над клипом в тюрьме ушло 4 дня. Кроме собственно участия в съемках, арестанты по собственному желанию собственноручно строили декорации, рисовали синей краской море и помогали съемочной группе.

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"Через две недели после съемок нам позвонил начальник тюрьмы и сказал, что многих ребят невозможно узнать: их поведение и социально-нравственные установки изменились. Во многих появилась цель. А были и такие, что через несколько месяцев после съемок проекту досрочно вышли за примерное поведение ", - отметила Дерягина.

Деньги, которые заплатили тюрьме за съемки потратили на закупку стройматериалов и ремонт здания. Закупки делали вместе с начальником колонии.

 

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