ГПУ открыла производство против киевского "Динамо" за уклонение от уплаты налогов

18 октября, 2019, 08:45

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК" Динамо "Киев"

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований. Речь идет об уголовном производстве, зарегистрированном 17 сентября 2019 года.

Следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО "ФК" Динамо "Киев" путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании, обеспечили избежание обществом уплаты налогов в Украине в особо крупных размерах

Должностным лицам "Динамо" инкриминируют ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.