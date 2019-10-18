 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГПУ настаивает на аресте Савченко и Рубана

ГПУ настаивает на аресте Савченко и Рубана


фото: rfe
Генеральная прокуратура заявляет, что ходатайство о содержании под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана поданное в суд 7 мая 2019 года, до сих пор не рассмотрено

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ ГПУ на журналистский запрос.

"7 мая 2019 года прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом не рассмотрены", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана, учитывая наличие достаточно обоснованного обвинения в совершении особо тяжких преступлений. Это создает риск сокрытия от суда и влияния на свидетелей.

ГПУ заявляет, что предотвратить эти риски можно только через содержание под стражей.

  • Напомним, 7 мая суд отказался рассматривать ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать