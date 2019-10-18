ГПУ настаивает на аресте Савченко и Рубана

18 октября, 2019, 16:46

Генеральная прокуратура заявляет, что ходатайство о содержании под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана поданное в суд 7 мая 2019 года, до сих пор не рассмотрено

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ ГПУ на журналистский запрос.

"7 мая 2019 года прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом не рассмотрены", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана, учитывая наличие достаточно обоснованного обвинения в совершении особо тяжких преступлений. Это создает риск сокрытия от суда и влияния на свидетелей.

ГПУ заявляет, что предотвратить эти риски можно только через содержание под стражей.