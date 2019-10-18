Гладковскому могут избрать меру пресечения уже сегодня, - адвокат
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Руслан Волынец предполагает, что сегодня вечером состоится судебное заседание по избранию меры пресечения его подзащитному, а также будет рассмотрена жалоба о незаконном задержании.
"Возможно, сегодня будет даже два заседания, возможно, все будет рассматриваться в одном заседании: и наша жалоба на задержание Гладковского, и сегодняшнее ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения", - сообщил Волынец.
Он сказал, что сегодня был проведен допрос, который длился почти 4 часа.
"Нам сегодня было объявлено подозрение. Г-н Гладковский был допрошен в качестве подозреваемого. Допрос длился почти 4 часа. Фабула дела такая, как была в средствах массовой информации, речь идет о двух фактах: покупка автомобилей МАЗ и декларирование", - заявил адвокат.
Волынец сообщил, что защита его подала жалобу в антикоррупционный суд из-за незаконного задержания.
"Сегодня было подано в ВАКС заявление-жалоба на незаконное, на наш взгляд, вчерашнее задержание. (...) Вчера нас задержали как лицо, подозреваемое в совершении преступления, а подозрение объявили только сегодня", - отметил он.
- По данным СМИ, НАБУ и САП попросят суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с возможностью внесения залога.
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