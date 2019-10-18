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Espreso.tvОбществоГладковскому могут избрать меру пресечения уже сегодня, - адвокат

Гладковскому могут избрать меру пресечения уже сегодня, - адвокат


фото: ua.interfax.com.ua
Адвокат бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского предполагает, что сегодня состоится заседание суда по избранию меры пресечения

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Руслан Волынец предполагает, что сегодня вечером состоится судебное заседание по избранию меры пресечения его подзащитному, а также будет рассмотрена жалоба о незаконном задержании.

"Возможно, сегодня будет даже два заседания, возможно, все будет рассматриваться в одном заседании: и наша жалоба на задержание Гладковского, и сегодняшнее ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения", - сообщил Волынец.

Он сказал, что сегодня был проведен допрос, который длился почти 4 часа.

"Нам сегодня было объявлено подозрение. Г-н Гладковский был допрошен в качестве подозреваемого. Допрос длился почти 4 часа. Фабула дела такая, как была в средствах массовой информации, речь идет о двух фактах: покупка автомобилей МАЗ и декларирование", - заявил адвокат.

Адвокат добавил, что Гладковский продолжает голодовку.

Волынец сообщил, что защита его подала жалобу в антикоррупционный суд из-за незаконного задержания.

"Сегодня было подано в ВАКС заявление-жалоба на незаконное, на наш взгляд, вчерашнее задержание. (...) Вчера нас задержали как лицо, подозреваемое в совершении преступления, а подозрение объявили только сегодня", - отметил он.

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