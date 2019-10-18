Генштаб: Россия готовится к масштабному вторжению
Об этом заявил начальник Главного управления подготовки - заместитель начальника Генштаба ВСУ полковник Алексей Таран, передает Тиждень.ua.
"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины", - сказал Таран.
Заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что украинская армия готовится отражать наступление россиян не только по направлению линии соприкосновения на Донбассе, но и в районе оккупированных Россией Крыма и Приднестровья.
"Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодняшний день мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - сказал Таран .
- Напомним, ранее Минобороны Украины назвало четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России .
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