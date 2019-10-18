Генштаб: Россия готовится к масштабному вторжению

18 октября, 2019, 11:32

Российская армия готовится к масштабному вторжению в Украину

Об этом заявил начальник Главного управления подготовки - заместитель начальника Генштаба ВСУ полковник Алексей Таран, передает Тиждень.ua.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины", - сказал Таран.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что украинская армия готовится отражать наступление россиян не только по направлению линии соприкосновения на Донбассе, но и в районе оккупированных Россией Крыма и Приднестровья.

"Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодняшний день мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - сказал Таран .