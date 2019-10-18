Финансирование президентского фонда из бюджета сократят с 1 млрд грн до 200 млн грн

18 октября, 2019, 14:45

Бюджетное финансирование президентского фонда, созданного Порошенко, сократят в пять раз

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2019 год. Ключевой задачей этих изменений является решение первоочередных задач и обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Отмечается, что изменения позволят финансировать программы объединенных и новых министерств.

В частности, предлагается сократить в 2019 году расходы Фонда президента Украины с 1 млрд грн до 200 млн грн - в пять раз.

"Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750, 6 млн грн. Также произошло перераспределение из-за задержек в создании Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, финансирование которого в 2019 году снижено на 800 млн грн до 200 млн грн ", - сообщили в министерстве.