Фотограф год пытался сделать идеальное фото белок, и ему удалось. Что из этого вышло
18 октября, 2019, 09:56
50-летний фотограф Терри Доннелли установил в своей оранжерее метровый деревянный каркас и насыпал рядом с ним орехов. Мужчина ждал, когда к нему в гости пожалуют белки
Об этом сообщает BBC .
Фотограф хотел заставить своих пушистых моделей позировать и прыгать.
Отмечается, что Терри положил орехи в горшок в глубине сада и каждые два дня перемещал его ближе к дому.
"Белки ненавидят изменения, поэтому все нужно делать очень медленно", - сказал он.
Только белки обустроились, он начал строить каркас.
Терри назвал своих новых друзей в соответствии с особенностями их характера.
"Джаггер очень эффектно движется. А Брюс Ли выглядит так, будто занимается боевыми искусствами", - рассказал фотограф.
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