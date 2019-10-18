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Espreso.tvОбществоФотограф год пытался сделать идеальное фото белок, и ему удалось. Что из этого вышло

Фотограф год пытался сделать идеальное фото белок, и ему удалось. Что из этого вышло

50-летний фотограф Терри Доннелли установил в своей оранжерее метровый деревянный каркас и насыпал рядом с ним орехов. Мужчина ждал, когда к нему в гости пожалуют белки

Об этом сообщает BBC .

Фотограф хотел заставить своих пушистых моделей позировать и прыгать.

Отмечается, что Терри положил орехи в горшок в глубине сада и каждые два дня перемещал его ближе к дому.

"Белки ненавидят изменения, поэтому все нужно делать очень медленно", - сказал он.

Только белки обустроились, он начал строить каркас.

Терри назвал своих новых друзей в соответствии с особенностями их характера.

"Джаггер очень эффектно движется. А Брюс Ли выглядит так, будто занимается боевыми искусствами", - рассказал фотограф.

 

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