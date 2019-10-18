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Espreso.tvОбществоЕвропейский Совет призывает Турцию вывести войска из Сирии

Европейский Совет призывает Турцию вывести войска из Сирии


фото: reuters
Европейский Совет, заседание которого происходит в Брюсселе, на высшем уровне обнародовал резолюцию, в которой поддержал решение Совета министров ЕС от 14 октября 2019 года по ситуации в Северной Сирии

Соответствующий документ поздно ночью был обнародован на сайте Европейского Совета.

"Евросоюз осуждает единоличные военные действия Турции на северо-востоке Сирии, повлекшие неприемлемы человеческие страдания, подрывают борьбу против Исламского государства (Da'esh) и создающие большие угрозы для европейской безопасности. Европейский Совет учел вечернее объявления США и Турции о паузе во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию завершить военные действия, вывести свои силы и уважать международное гуманитарное право. в соответствии с решением Совета ЕС от 14 октября 2019 года, он (Европейский совет) напоминает, что страны-члены решили остановить выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию ", - говорится в документе.

При этом, Европейский Союз подтвердил, что продолжает прилагать усилия для эффективного решения серьезного гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в соответствии с потребностями, которые возникают, в частности, путем поддержки стран-членов, которые сталкиваются с наиболее серьезными вызовами, связанные с миграционными потоками в восточном Средиземноморье.

В резолюции Европейский Совет подтвердил, что продолжает держать это дело в центре внимания.

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