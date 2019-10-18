Эрдоган пригрозил, что Турция "не забудет" письмо Трампа с призывом "не быть дураком"

18 октября, 2019, 16:25

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США Дональда Трампа о военном наступлении Турции на Сирию

Об этом он сообщил, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле, передает АР news.

Сообщается, что это первые комментарии Эрдогана относительно письма Трампа от 9 октября, в котором, среди прочего, он предупредил президента Турции не быть "крутым парнем".

Эрдоган заявил, что Турция "сделает то, что необходимо" относительно письма "когда придет время". Однако подробностей не уточнил.

"Письмо президента Трампа, который не шел рука об руку с политической и дипломатической вежливостью, появилось в СМИ. Конечно, мы не забыли об этом. Нам было бы неправильно забывать об этом", - сказал Эрдоган.