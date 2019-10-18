Более 68 млн грн убытков: экс-директору "Укртелефильма" огласили обвинительный акт

18 октября, 2019, 16:43

Во время судебного разбирательства дела в отношении экс-директора "Укртелефильма" объявили обвинительный акт

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"В пятницу, 18 октября 2019 года, с участием прокурора САП в ВАКС состоялось судебное заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн грн убытков. На заседании прокурором САП оглашена вступительная речь и зачитано обвинительное заключение", - отметили в САП.

Коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты об отложении дальнейшего рассмотрения этого дела в связи с подготовкой вступительной речи об установлении порядка исследования доказательств.

Следующие заседания по делу состоятся 20, 25 и 26 ноября 2019 года.