Более 68 млн грн убытков: экс-директору "Укртелефильма" огласили обвинительный акт
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"В пятницу, 18 октября 2019 года, с участием прокурора САП в ВАКС состоялось судебное заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн грн убытков. На заседании прокурором САП оглашена вступительная речь и зачитано обвинительное заключение", - отметили в САП.
Коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты об отложении дальнейшего рассмотрения этого дела в связи с подготовкой вступительной речи об установлении порядка исследования доказательств.
Следующие заседания по делу состоятся 20, 25 и 26 ноября 2019 года.
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