Бетербиев рассказал, чего ждет от боя с Гвоздиком

18 октября, 2019, 19:25

Накануне поединка с украинцем Александром Гвоздиком, россиянин Артур Бетербиев вспомнил об их давней встрече

Об этом сообщает Boxingscene.com.

Чемпион мира в полутяжелом весе (до 76,2 кг) по версии IBF (Международная боксерская федерация) Артур Бетербиев не считает, что у него есть психологическое преимущество над обладателем пояса WBC (Всемирный боксерский совет) Александром Гвоздиком из-за давней победы над украинцем еще в любителях.

"Прошлое в прошлом. Это произошло давным-давно. Сейчас Гвоздик совсем другой боксер, ведь прошло уже десять лет. Это другая история", - сказал боксер.

Также Бетербиев рассказал о психологической готовности к противостоянию.

"Не могу выйти на ринг, думая, что нокаутирую его снова, только потому, что когда-то уже сделал это. Я готовлюсь и тренируюсь в ожидании 12 сложных раундов", - подытожил россиянин.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии.