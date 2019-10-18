Бетербиев рассказал, чего ждет от боя с Гвоздиком
Об этом сообщает Boxingscene.com.
Чемпион мира в полутяжелом весе (до 76,2 кг) по версии IBF (Международная боксерская федерация) Артур Бетербиев не считает, что у него есть психологическое преимущество над обладателем пояса WBC (Всемирный боксерский совет) Александром Гвоздиком из-за давней победы над украинцем еще в любителях.
"Прошлое в прошлом. Это произошло давным-давно. Сейчас Гвоздик совсем другой боксер, ведь прошло уже десять лет. Это другая история", - сказал боксер.
Также Бетербиев рассказал о психологической готовности к противостоянию.
"Не могу выйти на ринг, думая, что нокаутирую его снова, только потому, что когда-то уже сделал это. Я готовлюсь и тренируюсь в ожидании 12 сложных раундов", - подытожил россиянин.
Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии.
- 18 октября известный украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями перед боем Гвоздик - Бетербиев.
- Напомним, 16 октября Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева.
- 17 октября Александр Гвоздик и Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.
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