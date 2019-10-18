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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд не изменил меру пресечения Пашинскому

Апелляционный суд не изменил меру пресечения Пашинскому

Апелляционный административный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа Сергея Пашинского, которого ранее арестовали на два месяца по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений

Об этом передает Еспресо.TV

Итак, Пашинский останется в СИЗО до 4 декабря.

Судебное заседание длилось 2 дня: 17 и 18 октября.

18 октября Княжицкий, Парубий, Тетерев, Сюмар заявили , что готовы взять Пашинского на поруки.

Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского до 4 декабря.

Ранее Генпрокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.

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