 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАпаршин возглавит директорат Офиса президента по вопросам безопасности и обороны

Апаршин возглавит директорат Офиса президента по вопросам безопасности и обороны


фото: prm.ua
Иван Апаршин победил в конкурсе на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины

Об этом сообщает сайт главы государства.

Иван Апаршин набрал 20,04 балла, его конкурент Андрей Чернявский - 16,5 балла. Теперь он должен быть официально назначен на должность.

Конкурс был объявлен 28 августа.

Апаршин консультировал еще кандидата в президенты Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время избирательной кампании. После избрания Зеленского Апаршин стал его советником.

В 2005-2007 годах, когда министром обороны был Анатолий Гриценко, Апаршин занимал должность директора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

В 2007-2008 был главным инспектором МОУ, а Министерства обороны Украины; в 2008-2010 - первым заместителем начальника управления оборонно-мобилизационной работы секретариата Кабинета Министров.

В 2010-2011 - начальник управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабмина, в 2011-2014 - заместитель директора департамента профессиональной экспертизы, начальник управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата КМУ.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать