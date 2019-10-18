Апаршин возглавит директорат Офиса президента по вопросам безопасности и обороны
Об этом сообщает сайт главы государства.
Иван Апаршин набрал 20,04 балла, его конкурент Андрей Чернявский - 16,5 балла. Теперь он должен быть официально назначен на должность.
Конкурс был объявлен 28 августа.
Апаршин консультировал еще кандидата в президенты Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время избирательной кампании. После избрания Зеленского Апаршин стал его советником.
В 2005-2007 годах, когда министром обороны был Анатолий Гриценко, Апаршин занимал должность директора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.
В 2007-2008 был главным инспектором МОУ, а Министерства обороны Украины; в 2008-2010 - первым заместителем начальника управления оборонно-мобилизационной работы секретариата Кабинета Министров.
В 2010-2011 - начальник управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабмина, в 2011-2014 - заместитель директора департамента профессиональной экспертизы, начальник управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата КМУ.
- Апаршин ранее заявлял, что прямые переговоры с Россией не имеют перспектив.
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