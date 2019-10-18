Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому
18 октября, 2019, 20:45
Высший антикоррупционный суд вечером в пятницу, 18 октября, начал избирать меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому
Фото из зала суда опубликовали в Facebook журналисты Стас Козлюк и Марьян Кушнир.
- По данным СМИ, НАБУ и САП попросят суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с возможностью внесения залога.
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