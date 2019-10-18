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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому

Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд вечером в пятницу, 18 октября, начал избирать меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому

Фото из зала суда опубликовали в Facebook журналисты Стас Козлюк и Марьян Кушнир.

 

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