Американские военные получат винтовку, которая пробивает российские бронежилеты
Об этом сообщает Naked Science.
Американская корпорация General Dynamics сообщила о своем участии в конкурсе Next Generation Squad Weapons. Речь идет о схеме компоновки механизмов винтовок и автоматов, при которой спусковой крючок вынесен вперед и находится перед магазином и ударным механизмом. Благодаря такому подходу можно существенно сократить общую длину оружия без изменения длины ствола и потерь в точности и меткости стрельбы, а также эффективной дальности.
General Dynamics показала различные варианты оружия: один из них призван заменить M4, а другой - ручной пулемет M249 SAW. Обе версии используют 6,8-миллиметровые патроны с полимерным корпусом. На сегодня технические аспекты комплекса не раскрыты.
Сверху на RM277 интегрированная длинная крепежная планка Picatinny Rail, дополненная боковыми слотами M-Lok. Сбоку есть сложный механический прицел. Новый комплекс должен эффективно пробивать новые российские и китайские бронежилеты.
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