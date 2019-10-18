50 дней монобольшинство строило авторитарный режим, - Княжицкий

18 октября, 2019, 07:03

Большинство законов, которые были приняты в турборежиме, направлены на сосредоточение всей полноты власти в одних руках президента

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции ЕС Николай Княжицкий.

Так, по его словам, закон об импичменте президента - это закон о невозможности такого импичмента, если ранее для импичмента нужно было 2/3 голосов, а сейчас 3/4. Президенту подчинили руководителей ГБР и НАБУ, которым в свою очередь существенно увеличили возможности.

По мнению Княжицкого, люди из окружения президента, которые предлагали принимать такие законы, видимо, решили сделать из Зеленского некоего отца, как Лукашенко или Путина.

"Наши союзники из ЕС, смотря что происходит в Украине, скоро перестанут нас поддерживать. Иначе зачем защищать Украину от России, если сами украинцы строят внутри страны вторую тоталитарную Россию. Им будет легче нас отдать, чем бороться с Россией за нас. ЕС поддерживал Украина, когда мы строили демократию, сейчас эти процессы полностью сворачиваются ", - заявил депутат.

Он напомнил, что на днях послы стран европейских партнеров, комментируя принятие изменений в закон о Верховном суде, уже прямо заявили, что власть разрушает демократические институты.

"Однако никто не планирует останавливаться. И уже приняли новый закон о так называемых" обличителях ", которых этим документом превратить в анонимных доносчиков советского толка. А гражданскому обществу, которое только начало становлюватись на основе взаимодоверия, хотят навязать атмосферу взаимного подозрения и банально запугать. Все эти действия несут угрозу не только нашей демократии, но и угрозу нашей независимости, потому что без демократии Украина как государства не будет ", - подчеркнул нардеп.