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Espreso.tvОбществоРегулирование рынка финуслуг: Зеленский подписал закон о сплите

Регулирование рынка финуслуг: Зеленский подписал закон о сплите

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (известный как закон о сплите)

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон, который 12 сентября поддержали 296 народных депутатов, предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, полномочия Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью, передаются в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные - в Национальный банк Украины.

"Реализация положений закона будет способствовать повышению эффективности государственной регуляторной политики, функциональности действующего законодательства для создания действенного механизма государственного регулирования и надзора. Документ будет способствовать обеспечению конкуренции на финансовом рынке, предотвращению деятельности недобросовестных компаний, скоординированности с современными процессами реформирования и дерегуляции экономики Украины, активизации развития рынков небанковских финансовых услуг ", - сообщили в Офисе президента.

  • Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

 

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