Регулирование рынка финуслуг: Зеленский подписал закон о сплите

17 октября, 2019, 09:45

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон, который 12 сентября поддержали 296 народных депутатов, предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, полномочия Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью, передаются в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные - в Национальный банк Украины.

"Реализация положений закона будет способствовать повышению эффективности государственной регуляторной политики, функциональности действующего законодательства для создания действенного механизма государственного регулирования и надзора. Документ будет способствовать обеспечению конкуренции на финансовом рынке, предотвращению деятельности недобросовестных компаний, скоординированности с современными процессами реформирования и дерегуляции экономики Украины, активизации развития рынков небанковских финансовых услуг ", - сообщили в Офисе президента.